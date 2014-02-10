Долар на міжбанку знизився до 8,46 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4500/8,5500, на 12:00 ціни знизилися до 8,4200/8,4600, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4645/11,6045, на 12:00 звузився спред до 11,4755/11,5340.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2428/57, на 12:00 ціни впали до 0,2415/28.

У Росії курс долар-рубль піднявся і на 12:00 встановився на рівні 34.7915 (+0.0785).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3641/43, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 лютого, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,5300/8,5400 грн/дол. з 8,4500/8,5500 грн/дол. на 12:00.