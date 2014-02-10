В Україні прийнято 64,6% місцевих бюджетів

Повністю затверджено бюджети у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській областях та в містах Севастополі й Києві.

Найбільша кількість бюджетів затверджена у Криму (99,7%), Донецькій (90,8%), Запорізькій (90,9%), Житомирській (84,9%), Чернівецькій (80,1%), Херсонській (77,2%), Харківській (74,4%), Чернігівській (70,5%) областях.

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Також повідомляється, що в даний час затверджено 658 з 694 місцевих бюджетів, або 94,8% бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня був опублікований Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн.