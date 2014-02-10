Центри обслуговування платників податків будуть працювати в подовженому режимі до 3 березня

Головне управління Міністерства доходів і зборів України у Києві продовжило до 3 березня 2014 року режим роботи центрів обслуговування платників податків районних державних національних інспекцій з 09.00 до 20.00 для забезпечення своєчасного подання податкової звітності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, столичні центри обслуговування платників податків будуть працювати в будні без перерви на обід.

«Щоб дати можливість усім бажаючим вчасно подати звітність та скористатися іншими послугами Міндоходів, відомство продовжило режим роботи сервісних центрів у будні та вихідні дні з 9 до 20 години без перерви на обід, а в разі наявності клієнтів на момент закриття - до останнього відвідувача». Такий режим роботи триватиме до 3 березня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, в період подання річної звітності значно зростає кількість платників. Зокрема, в перший тиждень лютого центри обслуговування платників Києва відвідали більше 61 тис. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко доручив керівникам Головних управлінь міністерства в регіонах створити максимально зручні умови для подання річних податкових декларацій та забезпечити роботу центрів обслуговування платників податків у посиленому режимі.

Довідка УНІАН. Столичні центри обслуговування платників податків Міндоходів у звичайному режимі працюють з 9.00 до 18.00 у понеділок, середу, п'ятницю та з 9.00 до 20.00 у вівторок і четвер. У суботу столичні центри працюють з 9.00 до 16.00, а в неділю - вихідний день.