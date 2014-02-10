Темпи зростання економіки Франції сповільнилися в першому кварталі поточного року порівняно з останніми трьома місяцями 2013 року. Про це свідчать дані дослідження банку Франції, пишуть "Вести.ru".

Темпи зростання ВВП на початку поточного року становитимуть 0,2%, що свідчить про значне уповільнення темпів зростання в квартальному обчисленні. За попередніми оцінками, економіка Франції в IV кварталі 2013 року збільшилася на 0,5%.

Нагадаємо, що експерти Єврокомісії очікують, що в 2013 р. економіка зросла на 0,2%, а в 2014 р. показник збільшиться на 0,9%. Дефіцит Франції поступово скорочується з рекордного дефіциту 2011 р., коли він становив 74 млрд євро.

За даними митного відомства країни, у 2013 р. експорт знизився лише на 1,3%. В аерокосмічному секторі, концентрирующемся навколо авіабудівної компанії Airbus, спостерігається найбільший галузевий профіцит - 22 млрд євро, що пов'язано із зростанням кількості замовлень підприємствам.