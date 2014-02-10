Долар зупинився на рівні 8,5 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,4500/8,5500, до 12:00 ціни знизилися 8,4200/8,4600. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до наступних значень 8,4800/8,5000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2428/57, до 12:00 ціни впали 0,2415/28. До закриття торгів звузився спред 0,2454/60. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,8000 (+0.0870).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3610/1,3650. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4645/11,6045, до 12:00 звузився спред 11,4755/11,5340. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 11,5590/11,5900.