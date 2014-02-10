Активи банків України за рік зросли на 13,4%

Активи банків України в січні-грудні 2013 року зросли на 150,903 млрд грн, або на 13,39%, - до 1,278 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, в грудні 2013 року зростання активів банківської системи становило 12,095 млрд грн, або 0,96%.

Загальні активи банків за 2013 рік зросли на 140,796 млрд грн, або на 11,10%, - до 1,409 трлн грн, зокрема в грудні зростання становило 8,688 млрд грн, або 0,62%.

Зобов'язання банків у 2013 році зросли на 127,624 млрд грн, або на 13,32%, - до 1,085 трлн грн, зокрема в грудні зростання становило 3,496 млрд грн, або 0,32%.

Капітал банків у 2013 році зріс на 23,279 млрд грн, або на 13,75%, - до 192,599 млрд грн, зокрема в грудні зростання становило 8,699 млрд грн, або 4,73%.

Станом на 1 січня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мали 180 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в листопаді 2013 року порівняно з жовтнем зросли на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, загальні активи - на 1,6%, до 1,400 трлн грн.

У 2012 році активи банків зросли на 6,4% порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.