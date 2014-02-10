Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася до 34%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у 2013 році скоротилася на 5,5 процентних пункта - до 34%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, в грудні 2013 року частка іноземного капіталу порівняно з листопадом зросла на 0,3 п.п.

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Кількість банків з іноземним капіталом у 2013 році скоротилася на 4 банки й на 1 січня 2014 року становила 49, кількість банків із 100% іноземним капіталом скоротилася на 3 банки до 19, загальна кількість банків, що мають банківську ліцензію, збільшилася на 4 і становила 180 банків.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у листопаді 2013 року порівняно з жовтнем 2013 року не змінилася й становила 33,7%

У 2012 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.