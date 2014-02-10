В Україні знизилася прострочена заборгованість за банківськими кредитами

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-грудні 2013 року знизився на 3,29%, або на 2,386 млрд грн, - до 70,178 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, в грудні прострочена заборгованість за кредитами українських банків знизилася на 5,36%, або на 3,977 млрд грн.

За оцінками регулятора, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів з початку 2013 року знизилася на 1,2 п.п. - до 7,7%, зокрема в грудні — на 0,63 п.п.

У 2013 році банки збільшили обсяг наданих кредитів на 11,78%, або на 96,075 млрд грн, - до 911,402 млрд грн, зокрема в грудні — на 2,41%, або на 21,464 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків скоротився на 8,5% - до 72,520 млрд грн, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів - на 0,7 п.п., до 8,9%, обсяг наданих кредитів - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.