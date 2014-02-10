Нові правила купівлі валюти створюють ідеальні умови для "чорного" ринку — експерт

16:30, 10 лютого 2014
Фінанси
0

Населення з часом може почати торгувати валютою між собою

Проблемы бюджета - это эмиссия гривни, эмиссия гривни - это дополнительный спрос на валюту

 Постанова Національного банку України, що передбачає обмеження на купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку, створює ідеальні умови для розвитку «чорного» валютного ринку в країні, таку думку висловив у коментарі УНІАН виконавчий директор центру соціально-політичних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук.

Читайте такожДолар зупинився на рівні 8,5 грн

«Ці заходи взагалі не спрацюють. Їх вистачить на тиждень. Далі: а) на міжбанк вийдуть заявки, які пройшли шестиденну перевірку і б) бізнес знайде "чорний хід" і звідти почне тягати валюту з націнкою. Населення з часом почне торгувати валютою між собою, як це було в Білорусі. Словом, НБУ своєю постановою створив ідеальні умови для чорного ринку в країні», - сказав експерт.

На його думку, девальвація гривні неминуча, тому що "чорний ринок" - це додаткові проблеми для бюджету, оскільки імпорт стане ще більш тіньовим. 

«Ну а далі - за циклом: проблеми бюджету - це емісія гривні, емісія гривні - це додатковий попит на валюту», - сказав Боярчук.

Як повідомляв УНІАН, з 7 лютого Нацбанк запровадив тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. Зокрема, постанова регулятора №49 передбачає проведення операцій за рахунками клієнтів у межах ранкових залишків коштів, обмеження на купівлю валюти на міжбанківському ринку України за окремими операціями і за термінами купівлі валюти за дорученням юросіб і фізосіб-підприємців. Разом з тим, постанова передбачає підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов'язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат. За інформацією НБУ, обмеження носять тимчасовий і винятково випереджувальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

Читайте такожКабмін не буде переглядати бюджет через коливання курсу гривні

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter