Нові правила купівлі валюти створюють ідеальні умови для "чорного" ринку — експерт

Постанова Національного банку України, що передбачає обмеження на купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку, створює ідеальні умови для розвитку «чорного» валютного ринку в країні, таку думку висловив у коментарі УНІАН виконавчий директор центру соціально-політичних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук.

Читайте такожДолар зупинився на рівні 8,5 грн

«Ці заходи взагалі не спрацюють. Їх вистачить на тиждень. Далі: а) на міжбанк вийдуть заявки, які пройшли шестиденну перевірку і б) бізнес знайде "чорний хід" і звідти почне тягати валюту з націнкою. Населення з часом почне торгувати валютою між собою, як це було в Білорусі. Словом, НБУ своєю постановою створив ідеальні умови для чорного ринку в країні», - сказав експерт.

На його думку, девальвація гривні неминуча, тому що "чорний ринок" - це додаткові проблеми для бюджету, оскільки імпорт стане ще більш тіньовим.

«Ну а далі - за циклом: проблеми бюджету - це емісія гривні, емісія гривні - це додатковий попит на валюту», - сказав Боярчук.

Як повідомляв УНІАН, з 7 лютого Нацбанк запровадив тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. Зокрема, постанова регулятора №49 передбачає проведення операцій за рахунками клієнтів у межах ранкових залишків коштів, обмеження на купівлю валюти на міжбанківському ринку України за окремими операціями і за термінами купівлі валюти за дорученням юросіб і фізосіб-підприємців. Разом з тим, постанова передбачає підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов'язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат. За інформацією НБУ, обмеження носять тимчасовий і винятково випереджувальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

Читайте такожКабмін не буде переглядати бюджет через коливання курсу гривні