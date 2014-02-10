Фонд гарантування включив «Вектор Банк» до свого реєстру

17:21, 10 лютого 2014
Фінанси
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 лютого включив до реєстру учасників фонду «Вектор Банк», який зареєстровано Нацбанком 31 січня

Фонд гарантирования включил «Вектор Банк» в свой реестр / tomsk.ru

За інформацією фонду, банк отримав свідоцтво учасника фонду №228 від 10 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 31 січня зареєстрував новий банк - "Вектор Банк". Банк зареєстрований за адресою р. Київ, вул. Тарасівська, 9. 

Станом на 1 січня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мали 180 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку. 

У 2013 році Нацбанк зареєстрував шість нових банків - «Портал», «Інвестиційно-трастовий банк», «Банк Авангард», «Банк Михайлівський», «Юнісон» і «Гефест».

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