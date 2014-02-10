Банки єврозони можуть недорахуватися 50 млрд євро

Девід Серра, головний виконавчий директор Algebris, що консультує уряд з банківських питань, заявив, що стрес-тести, проведені Європейською службою банківського нагляду та Європейським центральним банком, ймовірно, виявлять нові проблеми, передають "Вести.ru".

Фахівець відзначив, що у Німеччині “одна з найгірших банківських систем у світі” і три з чотирьох регіональних банків можуть постраждати. Також Серра підкреслив, що португальським і грецьким фінансовим інститутам потрібно більше капіталу.

“Я вважаю, що погані новини прийдуть з Німеччини. У цій країні одна з найгірших банківських систем у світі, - зазначив Серра. - Якщо ви блискучий інженер в Німеччині, то ви підете працювати на BMW або Mercedes. Ви не станете банкіром”.

Серра високо оцінив фінансовий сектор Великобританії за більшу стійкість і прозорість у порівнянні з іншими країнами ЄС.

Незважаючи на те що RBS, Lloyds Banking Group і Barclays і HSBC будуть включені в тест, навряд чи у них виявлять серйозні проблеми.