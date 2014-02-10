Українці стали купувати менше валюти

Чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у січні 2014 року становила 658,5 млн дол., що в 1,4 разу менше від показника за грудень 2013 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у річному виразі, порівняно із січнем 2013 року, чиста купівля валюти населенням зросла у 3,3 разу.

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Купівля готівкової валюти населенням у січні 2014 року перевищила її продаж шостий місяць поспіль після зворотної тенденції у квітні-липні 2013 року.

У січні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,466 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 903,5 млн дол., продали - на 1,562 млрд дол.

Також повідомляється, що банківські внески фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у січні скоротилися на 357,3 млн дол., і станом на 1 лютого 2014 року становили 22,248 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля готівкової валюти населенням у грудні 2013 року становила 940,2 млн дол., що на 157,6 млн дол., або на 20,14% більше від показника за попередній місяць у 782,6 млн дол.

За підсумками 2013 року в цілому чиста купівля валюти населенням становила 2,880 млрд дол. (у еквіваленті), що в 3,5 разу нижче за показник 2012 року.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 лютого 2013 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол. менше від показника на 1 січня у 20,416 млрд дол.

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні у січні становив 1,7 млрд дол., що в 1,8 разу більше порівняно з інтервенціями у грудні 2013 року і в 5,9 разу більше у річному виразі порівняно із січнем 2013 року.

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