Євро дорожчає щодо долара на статистиці з Європи

Курс євро щодо долара росте в ході торгів понеділка на статистиці з Європи, свідчать дані бірж, передає "Прайм".

Станом на 19.51 мск курс євро до долара зріс до 1,3645 долара за євро з 1,3616 долара за євро напередодні. Курс долара щодо ієни скоротився до 102,03 ієни за долар з 102,55 ієни на закриття торгів попереднього дня. Індекс долара (курс долара щодо кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) скоротився на 0,02% і становив 80,65 пункта.

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Деякі аналітики звернули увагу на індекс довіри інвесторів щодо економіки єврозони, що розраховується компанією Sentix. Індекс зріс у лютому до 13,3 пункту з 11,9 пункта в січні. При цьому аналітики, опитані агентством Рейтер, очікували зниження індексу до 10,7 пункта.

Більшість аналітиків очікують виступу глави Федрезерву США Джанет Йеллен у Палаті представників у вівторок. Це буде її перша доповідь на посаді глави регулятора.

"Ринки просто чекають доповіді Йеллен цього тижня - це буде ключовою подією", - наводить агентство Bloomberg слова старшого валютного стратега UBS у Лондоні Джеффрі Ю (Geoffrey Yu).

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