Стан банків України у 2014 році суттєво не зміниться - банкір

Стан банківської системи України у 2013 році істотно не покращився, і у 2014 році значної зміни тенденцій очікувати не варто, сказав у коментарі УНІАН начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль» Дмитро Сологуб.

«2013 рік для банківської системи загалом вийшов досить спокійним, але і без кардинального покращення ситуації. Попит на кредити залишався на низькому рівні, як і рентабельність банківського бізнесу», - зазначив він.

Експерт прогнозує, що у 2014 році тенденції розвитку банківського сектора значно не зміняться. «Кредитний портфель зросте на 10-15%, тобто так само, як і у 2013 році. Прибуток зросте, проте показник рентабельності капіталу навряд чи перевищить рівень 5-7%», - вважає він.

Також, на думку Сологуба, продовжиться зниження частки іноземних гравців у банківському секторі - як за рахунок їх виходу з українського ринку, так і за рахунок більш консервативної стратегії.

Як повідомляв УНІАН,активи банків України в січні-грудні 2013 року зросли на 150,903 млрд грн, або на 13,39%, - до 1,278 трлн грн, загальні активи - на 140,796 млрд грн, або на 11,10% (до 1,409 трлн грн.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 рази нижче показника прибутку за підсумками 2012 року.

Станом на 1 січня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мали 180 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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