В Україні обсяг безготівкових платежів зріс на 74%

Велику роль в цьому зіграли платіжні системи, які популяризують розрахунки картками. Банкіри розраховують на значне зростання ринку і в поточному році. Частково цьому сприятиме Нацбанк, який має намір активізувати емісію карток Національної системи масових електронних платежів, повідомляє Комерсант-Україна.

Розрахунки картками в торгових мережах стають все більш популярними в Україні. У 2013 році обсяг безготівкових операцій, здійснених за допомогою платіжних карток, досяг 159,1 млрд грн, повідомили вчора в Нацбанку. Це на 73,8% більше, ніж роком раніше (91,6 млрд грн). "Ці дані свідчать про зростання популярності безготівкових платежів, що є загальносвітовою тенденцією. Користувачі платіжних карт все більше довіряють безготівковій формі розрахунків, оскільки усвідомлюють, що це зручно, безпечно і економічно",- заявила заступник директора генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Інна Тютюн. Обсяг коштів, знятих через банкомати та каси банків, як і раніше, набагато більше - 756,9 млрд грн (+16%).

Читайте такожВ Україні на 10 осіб випущено 15 платіжних карт

Нацбанк підрахував, що кількість активних карток, за якими була здійснена хоча б одна операція, збільшилася на 7,6% - до 35,62 млн карт, тоді як загальна кількість карт в обігу впало на 0,14% - до 69,73 млн шт. Кількість власників карток збільшилася на 12% - до 49,7 млн клієнтів.

Топ-5 найбільших емітентів карт залишився майже незмінним: ПриватБанк (30,9 млн карток), Ощадбанк (11,4 млн), Райффайзен Банк Аваль (4,1 млн), Дельта Банк (2,1 млн) і УкрСиббанк (1,9 млн). Дельта Банк зумів піднятися на одну позицію після кого, як перевів до себе на обслуговування клієнтів Кредитпромбанку. Правда, за кількості активних карт Дельта Банк поступається УкрСиббанку - 738 тис. проти 1,2 млн. "У минулому році ми робили акцент на емісію карток в рамках зарплатних проектів. Тільки в цьому напрямку було випущено 200 тис. карток, що на 25% більше, ніж роком раніше",- пояснює заступник голови правління Укрсиббанку Костянтин Лежнін. "Цей рік можна назвати роком перерозподілу клієнтів: багато компаній, у тому числі ті, які змінили власників, а також держпідприємства міняли обслуговуючий банк",- додав директор роздрібного бізнесу Альфа-банку Піотр Качмарек.

Читайте такожНацбанк збирається знизити ліміт готівкових розрахунківЗростання безготівкових платежів банкіри вважають очікуваним. У минулому році кількість банкоматів збільшилася на 11,6% - до 40,35 тис. пристроїв, а платіжних терміналів - на 35,9%, до 221,2 тис., з яких 192,3 тис. - торгові POS-термінали. "У нас в два рази зросла кількість клієнтів, які хоча б раз на місяць розплачуються картами в термінальній мережі. Якщо в грудні 2012 року таких клієнтів було 18% від загального числа власників пластикових карт, то в грудні 2013 року - вже 40%",- говорить Костянтин Лежнін. За даними Нацбанку, частка безготівкових платежів в обсязі транзакцій складає 17,3% (роком раніше - 12%), а в кількості операцій - 43% (584 млн транзакцій) проти 32% в 2012 році. При цьому середній розмір платежу зріс з 263 грн до 272 грн. "Поки обсяг операцій по зняттю готівки майже в п'ять разів більше обсягу безготівкових операцій, але поведінкова модель клієнтів змінюється. Вони все частіше користуються картами для розрахунків у торговельних мережах",- зазначає пан Качмарек.

Істотну роль у популяризації безготівкових платежів грають акції платіжних систем Visa і MasterCard. "Ефект зберігається і після їх закінчення. До того ж банки часто запускають свої власні програми, щоб зберегти і підсилити ефект. Головне - підштовхнути клієнта розрахуватися карткою перший раз",- розповідає Костянтин Лежнін. Зростає і кількість платежів через системи інтернет-банкінгу.

Банкіри впевнені, що в цьому році тенденція збережеться. "Ми маємо намір збільшити обсяг емісії на 10%. Однак акцент зробимо на кредитних картах: заплановано випустити близько 100 тис. карток",- зазначив пан Лежнін. На думку Піотра Качмарека, популяризації безготівкових платежів буде сприяти емісія безконтактних карт, а також розвиток NFC-технологій. "На великі обсяги операцій ми не розраховуємо, однак це дозволить залучити активних користувачів карт",- пояснив пан Качмарек. Крім того, в цьому році активної емісії карток Національної системи масових електронних платежів сприятиме Нацбанк. Зокрема, на базі цієї системи планується випускати студентські та соціальні картки.