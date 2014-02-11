Експерти розповіли, коли подешевшає долар

Безготівкові торги на валютному ринку пройшли в понеділок під диктовку держбанків і НБУ. Через обмеження, що запроваджені Нацбанком 7 лютого (компанії-імпортери зможуть почати покупку долара не раніше п'ятниці), вони стали чи не єдиними покупцями валюти і підім'яли міжбанк під себе, пишуть "Вести".

З початку торгів вартість долара вчора скотилася з 8,55 грн/$ до 8,46 грн/$. На готівковому ринку панувала плутанина: населенню продовжували продавати валюту дорого, а викуповували дешево.

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«Понеділок пройшов у широкому діапазоні - 8,30-8,80 грн/$. Протягом тижня очікуємо скорочення різниці між курсом покупки і продажу», - сказав заступник голови правління Банку Олександр Соболєв. Зниження курсів у касах буде поетапним і почнеться сьогодні. «У вівторок купувати валюту у громадян будуть в середньому по 8,45 грн/$, а продавати їм по 8,65 грн/$», - спрогнозував економіст казначейства Банку Нацкредит» Володимир Фенюк.

Подальше здешевлення долара можливе лише в разі зменшення курсу Нацбанку, який до п'ятниці залишиться його головним покупцем на міжбанку.

«Якщо припускати подальші виходи НБУ на торги, то курсовий коридор на безготівковому ринку може зафіксуватися в межах 8,4-8,5 грн/$», - вважає експерт UniCredit Bank Тантелі Ратувухері. Так що бажаючим придбати долар експерти радять почекати - курс продажу в касах ще повинен знизитися. Але не довше, ніж до 14 лютого: у цей день очікується зростання попиту на безготівковий долар і його курсу. «Нещодавно затверджених обмежень накопичився відкладений попит на валюту з боку імпортерів. Він, звичайно, не обрушиться на міжбанк в один момент, але буде вище, ніж зараз», - впевнений Володимир Фенюк.

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