Казахстан девальвував тенге

"Національний Банк припускає, що новий рівень обмінного курсу знаходитиметься близько 185 тенге за долар США", - повідомляє Нацбанк Казахстану. До 11 лютого курс становив 155,56 тенге за $1. На торгах Казахстанської фондової біржі у вівторок за $1 дають 163,9 тенге, цей курс стане офіційним на 12 лютого, пишуть "Вести.ru".

"Довгостроковий тренд обмінного курсу тенге, як вже не раз заявляв Національний Банк, визначатиметься на основі фундаментальних внутрішніх і зовнішніх макроекономічних факторів. Водночас цей крок не означає повної відмови від валютних інтервенцій, які будуть здійснюватися для забезпечення фінансової стабільності", - наголошує Нацбанк Казахстану.

З метою запобігання дестабілізації фінансового ринку та економіки в цілому Нацбанк встановив коридор коливань курсу тенге щодо долара США: 185 тенге за $1 " плюс-мінус три тенге. Банк продовжить політику щодо згладжування різких стрибків і короткострокових коливань обмінного курсу тенге.

При цьому довгостроковий обмінний курс тенге залежить від макроекономічних передумов, пояснює Нацбанк. На думку банку, спекулятивні девальваційні очікування закінчаться при досягненні оголошеного обмінного курсу. Влада не має наміру вводити які-небудь обмеження існуючих валютних операцій.

З 11 лютого Нацбанк встановив межа відхилення курсу купівлі від курсу продажу валюти за тенге за операціями, що проводяться через обмінні пункти: долар США - два тенге, євро - три тенге.

"Національний Банк забезпечить безперебійне функціонування платіжної системи. Національний Банк продовжить надання банкам необхідної короткострокової ліквідності під заставу затверджених інструментів. Обмінні пункти будуть забезпечені достатнім обсягом готівкової іноземної валюти як з боку банків, так і з боку Національного Банку.

Філії банків другого рівня в регіонах володіють значним обсягом готівкової іноземної валюти. У результаті коригування обмінного курсу відбудеться поліпшення конкурентних умов для вітчизняних товарів і для підприємців, які працюють в експортних та імпортозамінних галузях економіки Республіки Казахстан", - зазначає Нацбанк.

Останній раз Казахстан проводив девальвацію тенге 4 лютого 2009 р. Банк відмовився від підтримки курсу тенге в колишньому коридорі 117-123 тенге за $1 (120 тенге плюс/мінус 2%) і встановив новий рівень обмінного курсу національної валюти - 150 тенге за $1 " плюс-мінус 3%.