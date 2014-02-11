Міндоходів розішле платникам квитанції щодо прийому звітності найближчим часом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«7-9 лютого поточного року через збій електроживлення під час масової подачі електронної звітності виникла затримка розсилки квитанцій №2 щодо прийому документів. Зараз фахівці Міндоходів працюють над усуненням технічних несправностей», - йдеться в повідомленні.

Фахівці Міндоходів приносять вибачення за незручності. «Розсилка квитанції №2 кожному платнику, який подав звітність в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, буде здійснена найближчим часом», - наголосили в міністерстві. Як повідомив УНІАН, за 11 місяців 2013 року центр сертифікації ключів видав близько 895 тис. цифрових підписів. За підрахунками Міндоходів, понад 50 тис. платників щомісяця звертаються за безкоштовними ключами. Звітність в електронному вигляді подають понад половини платників податків.

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