У Білорусі інфляція становила 1,6%

У Республіці Білорусь індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зріс на 1,6%.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Зокрема, ціни на продовольчі товари в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зросли на 2,3%. Найбільше в січні порівняно з попереднім місяцем подорожчали овочі - на 14,6%, картоплю - на 9%, тютюнові вироби - на 15,9%, алкогольні напої - на 4,5%, макаронні вироби - на 3,1%. При цьому спостерігалося падіння цін на яйця та цукор - на 0,1%.

Ціни на непродовольчі товари в січні порівняно з груднем збільшилися на 0,6%. Найбільше в січні подорожчали медикаменти і синтетичні мийні засоби - на 1%, велосипеди і мотоцикли, будматеріали - на 0,9%.

Ціни і тарифи на платні послуги підвищилися за місяць на 1,6%. Найбільше в січні подорожчали послуги ЖКГ - на 2,8%, зокрема газопостачання - на 3,3%, опалення - на 10,5%; залізничного транспорту на міжнародних перевезеннях, - на 5,2%, медичні послуги - на 2,8%.

Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією Державної служби статистики, інфляція в Україні в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,5%. Порівняно з груднем 2013 року, інфляція в Україні в січні 2014 року сповільнилася до 0,2% з 0,5%.

Довідка УНІАН. Офіційний річний прогноз інфляції на 2014 рік у Білорусі становить 11%.

У 2013 році споживчі ціни у Білорусі зросли на 16,5%. При цьому початковий прогноз білоруського уряду на 2013 рік був 10-12%, потім його скорегували до 15-16%.

За підсумками 2011 і 2012 років Білорусь була першою по зростанню цін на території колишнього Радянського Союзу (108,7% та 21,8%).

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