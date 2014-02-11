Долар на міжбанку встановився на рівні 8,55 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,4900/8,5500, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Ціни на російську валюту становили - 0,2436/54, котирування з євро-гривні пішли вгору - 11,6065/11,6905. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3670/72 (понеділок - 1,3641/43).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом - 8,4900.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,4500/8,5500, до 12:00 ціни знизилися 8,4200/8,4600. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до наступних значень 8,4800/8,5000.

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