Суб'єкти господарювання зареєстрували податкових накладних на 47 млрд грн

Суб'єкти господарювання України в січні 2014 року зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних близько 4 млн документів на загальну суму 47 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«У цілому в січні реєстрацію податкових накладних здійснили понад 74 тис. платників податків. Співробітники Міндоходів зробили 241 тис. витягів з реєстру. Із загального числа накладних понад 431,9 тис. - це документи з сумами сплати ПДВ понад 10 тис. грн», - повідомили в міністерстві, уточнивши, що власне реєстрація таких накладних запроваджена з 1 січня 2012 року.

Як зазначається, Єдиний реєстр податкових накладних є істотною підмогою платникам податків у відшкодуванні платежів з ПДВ в автоматичному режимі. Крім того, за допомогою реєстру платники податків можуть уникати ризикових операцій з контрагентами.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців 2013 року українські підприємці зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних близько 56,1 млн документів на загальну суму 567 млрд грн.

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