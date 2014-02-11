Фонд гарантування виплатив понад 102,9 млн грн вкладникам банку «Даніель»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 102,9 млн грн на користь власників понад 2,768 тис. рахунків банку «Даніель», повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Таким чином, за перший тиждень з дня введення в банку «Даніель» тимчасової адміністрації вкладники отримали 73% першого траншу цільової позики фонду. За рахунок цього траншу проводяться виплати за вкладами зі строком погашення до 17 січня 2014 року, а також за поточними та картковими рахунками.

Фонд рекомендує вкладникам, які не отримали свої кошти, звернутися до установи банку «Хрещатик» до 16 квітня 2014 року, який уповноважений проводити виплати протягом тимчасової адміністрації в банку «Даніель».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб з 31 січня розпочав виплати вкладникам банку «Даніель» через установи банку «Хрещатик».

За інформацією фонду, в результаті проведеної інвентаризації банківських договорів за вкладами у банку «Даніель» виявлено операції з ознаками фіктивної заборгованості банку перед вкладниками - імовірно, для розкрадання коштів фонду. Також були виявлені рахунки, заблоковані керівництвом банку до моменту введення тимчасової адміністрації, та сумнівні операції, що мають ознаки фінансових махінацій. За оцінками фонду, обсяг таких операцій становить 116,6 млн грн, кількість рахунків - близько 1 200. Фонд гарантування не включив такі операції до реєстру виплат до проведення їх детального аналізу, в тому числі із залученням правоохоронних органів.

Фонд гарантування прийняв рішення про початок виведення банку «Даніель» з ринку і введення на ньому тимчасової адміністрації 16 січня на підставі постанови Нацбанку №14 про визнання банку неплатоспроможним. Тимчасова адміністрація введена терміном на три місяці з 17 січня по 16 квітня 2014 року, і протягом цього періоду вкладники банку "Даніель" можуть отримати свої кошти за вкладами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками.

Виплати здійснюватимуться в розмірі вкладу та процентів, нарахованих на 16 січня, у межах 200 тис. грн. Фонд уповноважив на тимчасову адміністрацію банку провідного спеціаліста фонду Євгена Ожга, до якого з дня запровадження тимчасової адміністрації перейшли всі повноваження керівництва та акціонерів банку.

Довідка УНІАН. Банк «Даніель» (г. Київ) працює на ринку України з 2003 року і входив у групу невеликих фінансових установ. Згідно інформації на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотної участі (10%).