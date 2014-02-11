Гривня впала до 8,64 грн/дол.

У вівторок, 11 лютого, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара на 12:00 знизилися до 8,6200/8,6400 грн/дол. проти 8,4900/8,5500 грн/дол. на відкритті торгів, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

За інформацією «ІнтерБізнесКонсалтингу», котирування гривні до євро на 12:00 знизилися до 11,7790/11,8105 грн/євро порівняно з 11,6065/11,6905 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3670/1,3672, змінюючись у досить вузькому коридорі.

До російського рубля котирування гривні на 12:00 знизилися до 0,2477/0,2484 грн/рубль порівняно з 0,2436/0,2454 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 34.7700 (+0.0225).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 лютого, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 8,4800/8,5000 грн/дол., до євро – на рівні 11,5590/11,5900 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2454/0,2460 грн/рубль.