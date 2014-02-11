«Райффайзен Банк Інтернаціональ» не ухвалив рішення про продаж банку в Україні

Група «Райффайзен Банк Інтернаціональ» поки що не ухвалила рішення про продаж дочірнього банку в Україні, але деякі зацікавлені сторони проводять попередню експертизу (due dilligence), повідомила УНІАН прес-служба групи.

«Ми ведемо переговори із зацікавленими сторонами. Спочатку було 12 пропозицій, але ми відхилили деякі з них. Деякі із зацікавлених сторін проводять попередню оцінку», - наводяться в повідомленні слова голови правління групи Карла Севельди.

Севельда не називає потенційної вартості продажу, ал,е за його словами, балансова вартість банку становить 820 млн. євро. «Продаж ще не відбувся, і я не можу нічого сказати про можливу ціну. Балансова вартість становить близько 820 млн. євро», - сказав він.

Також Севельда відзначив, що дочірній банк в Україні є прибутковим. «Минулого року прибуток становив 90 млн. євро», - відзначив він.

За словами Севельди, якщо політична обстановка в Україні загостриться, група має в своєму розпорядженні плани на випадок непередбачених обставин, які включають заходи із забезпечення безпеки співробітників та підтримки ліквідності банку.

Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Інтернаціональ» одержав 12 пропозицій від потенційних покупців щодо свого банківського бізнесу в Україні, який перебуває в процесі оцінювання, оскільки австрійський власник фокусується на шести основних ринках.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).

У 2013 році банк одержав 730,045 млн. грн прибутку згідно зі звітністю за національними стандартами.