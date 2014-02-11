Долар на міжбанку знову росте

15:09, 11 лютого 2014
Фінанси
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На українському міжбанківському ринку 11 лютого ціни на американську валюту піднялися.

Доллар на закрытии межбанка установился на уровне 8,63 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4900/8,5500, на 12:00 ціни зросли до 8,6200/8,6400. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,6000/8,6300. 

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6065/11,6905, на 12:00 ціни пішли вгору до 11,7790/11,8105. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,7585/11,8035.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2436/54, на 12:00 ціни піднялися до 0,2477/84. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2472/85.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,7330 (-0.0145).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3640/1,3680. 

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 лютого, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 8,4800/8,5000 грн/дол., до євро – на рівні 11,5590/11,5900 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2454/0,2460 грн/рубль.

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