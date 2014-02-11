Долар на міжбанку знову росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4900/8,5500, на 12:00 ціни зросли до 8,6200/8,6400. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,6000/8,6300.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6065/11,6905, на 12:00 ціни пішли вгору до 11,7790/11,8105. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,7585/11,8035.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2436/54, на 12:00 ціни піднялися до 0,2477/84. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2472/85.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,7330 (-0.0145).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3640/1,3680.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 лютого, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 8,4800/8,5000 грн/дол., до євро – на рівні 11,5590/11,5900 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2454/0,2460 грн/рубль.