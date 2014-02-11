Золотовалютні резерви НБУ до кінця року можуть знизитися до $11 млрд - експерти

15:32, 11 лютого 2014
Фінанси
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Резерви Нацбанку в січні знизилися до найнижчого з червня 2006 року рівня. 

Низкий уровень запасов заставил НБУ ввести ограничения на валютном рынке

Золотовалютні резерви Національного банку України без залучення зовнішнього фінансування до кінця 2014 року можуть знизитися до 11 млрд дол., йдеться в аналітичному звіті великого українського банку.

"Ми очікуємо, що без зовнішньої підтримки резерви знизяться до 11 млрд дол. до кінця 2014 року», - йдеться у звіті.

Аналітики банку зазначають, що резерви Нацбанку в січні знизилися до найнижчого рівня з червня 2006 року до 17,8 млрд дол.

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«Низький рівень запасів змусив НБУ ввести адміністративні обмеження на валютному ринку. У спробі знизити додатковий попит на валюту в четвер НБУ ввів ряд заходів, що ускладнюють купівлю валюти корпораціями», - йдеться у звіті банку.

За прогнозами аналітиків, у короткостроковій перспективі адміністративні обмеження матимуть позитивний вплив на резерви через зменшення попиту на валюту, і як наслідок - меншого втручання регулятора на міжбанківському ринку.

На думку банку, Україна може отримати фінансування з Заходу, але це малоймовірно в короткостроковій перспективі, тому що будь-яке таке фінансування (швидше за все, в тандемі з новою програмою МВФ) залежить від макрореформ, яких Україна старанно уникала останні кілька років. Фінансування від Росії також залишається під питанням, бо Україна не врегулювала борг за газ і не призначено новий уряд.

Як повідомляв УНІАН. Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 лютого 2013 року склали 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол., менше показника на 1 січня 20,416 млрд. дол.

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в січні становив 1,7 млрд дол.

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