Золотовалютні резерви НБУ до кінця року можуть знизитися до $11 млрд - експерти

Золотовалютні резерви Національного банку України без залучення зовнішнього фінансування до кінця 2014 року можуть знизитися до 11 млрд дол., йдеться в аналітичному звіті великого українського банку.

"Ми очікуємо, що без зовнішньої підтримки резерви знизяться до 11 млрд дол. до кінця 2014 року», - йдеться у звіті.

Аналітики банку зазначають, що резерви Нацбанку в січні знизилися до найнижчого рівня з червня 2006 року до 17,8 млрд дол.

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«Низький рівень запасів змусив НБУ ввести адміністративні обмеження на валютному ринку. У спробі знизити додатковий попит на валюту в четвер НБУ ввів ряд заходів, що ускладнюють купівлю валюти корпораціями», - йдеться у звіті банку.

За прогнозами аналітиків, у короткостроковій перспективі адміністративні обмеження матимуть позитивний вплив на резерви через зменшення попиту на валюту, і як наслідок - меншого втручання регулятора на міжбанківському ринку.

На думку банку, Україна може отримати фінансування з Заходу, але це малоймовірно в короткостроковій перспективі, тому що будь-яке таке фінансування (швидше за все, в тандемі з новою програмою МВФ) залежить від макрореформ, яких Україна старанно уникала останні кілька років. Фінансування від Росії також залишається під питанням, бо Україна не врегулювала борг за газ і не призначено новий уряд.

Як повідомляв УНІАН. Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 лютого 2013 року склали 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол., менше показника на 1 січня 20,416 млрд. дол.

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні в січні становив 1,7 млрд дол.