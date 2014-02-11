Зростання економіки Естонії зупинилося вперше за 5 років

15:43, 11 лютого 2014
Фінанси
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Уповільнення економічного зростання Естонії сильно вплинуло на сільське господарство і будівництво.

Рост экономики Эстонии прекратился впервые за 5 лет / Reuters

Зростання ВВП Естонії в четвертому кварталі 2013 року склало 0%, йдеться в повідомленні департаменту статистики Естонії.

Зростання ВВП зупинилося вперше з другого кварталу 2010 року. За даними експертів естонського департаменту, найбільше уповільнення зростання спостерігається в транспортній сфері, що зазнає труднощів із-за скорочення торгівлі з Росією, передає «Газета.Ru».

Також уповільнення економічного зростання країни сильно вплинуло на сільське господарство і будівництво.

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