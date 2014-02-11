Столичні центри обслуговування платників податків будуть відкриватися на півгодини раніше

“Головне управління Міндоходів у Києві інформує платників, що для зручності клієнтів центри обслуговування платників податкових інспекцій столиці з 11 лютого по 3 березня 2014 року будуть працювати з 8:30 до 20:00 і, при необхідності, до останнього клієнта», - йдеться в повідомленні.

При цьому центр обслуговування платників Головного управління Міндоходів у Києві працює у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, відомство ввело продовжений режим роботи столичних центрів обслуговування платників (з 09.00 до 20.00) до 10 лютого, після чого ще до 3 березня.

Раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко доручив керівникам Головних управлінь міністерства в регіонах створити максимально зручні умови для подання річних податкових декларацій та забезпечити роботу центрів обслуговування платників податків у посиленому режимі.

Довідка УНІАН. Столичні центри обслуговування платників податків Міндоходів у звичайному режимі працюють з 9.00 до 18.00 у понеділок, середу, п'ятницю та з 9.00 до 20.00 у вівторок і четвер. У суботу столичні центри працюють з 9.00 до 16.00, а в неділю - вихідний день.