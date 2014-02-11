Глава ФРС США запевнила, що програма згортання скупки активів буде йти «помірними темпами»

Голова ФРС США Джанет Йеллен заявила, що регулятор продовжить «помірними темпами» згортати програму викупу активів (QEIII), наслідком якої стало скорочення емісії долара, передає «Прайм».

Завершення програми кількісного пом'якшення продовжиться при поліпшенні ситуації на ринку праці і поверненні до цільового показника інфляції 2%.

«Якщо інформація буде підтримувати очікування комітету з відкритих ринків щодо поліпшення ситуації на ринку праці і повернення інфляції до довгострокових цільових показників, то комітет, швидше за все, продовжить скорочення викупу активів помірними темпами», - зазначила Йеллен.

Йеллен нарівні з її попередником підтримала рішення ФРС про початок згортання програми допомоги національній економіці. Закінчення програми кількісного пом'якшення було ініційовано в грудні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна резервна система США в грудні м.р. оголосила про скорочення агресивної скупки активів, спрямованої на зниження вартості запозичень, але пообіцяла утримувати процентні ставки біля нуля протягом тривалого періоду.

Більшість аналітиків чекали, що ФРС почне згортання стимулів у березні 2014 року, і лише деякі робили ставку на грудень.

Але щоб пом'якшити можливі наслідки свого рішення, центробанк заявив, що "швидше за все, буде розумним" продовжувати стимулюючу грошово-кредитну політику "протягом тривалого часу після того, як програма скупки активів завершиться, а відновлення економіки набере чинності.