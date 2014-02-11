Мобільні оператори обіцяють не піднімати ціни через обвал гривні

Компанії «Київстар» і «Астеліт», що належать до найбільших українських мобільних операторів, стверджують, що коливання курсу іноземних валют не призведуть до збільшення тарифів для абонентів мобільного зв'язку на внутрішньому ринку.

Про це УНІАН повідомили прес-служби операторів.

«Незначні коливання курсу іноземних валют, безумовно, можуть позначитися на зростанні витрат операторів, але навряд чи у короткостроковій перспективі призведуть до збільшення тарифів для кінцевого користувача на внутрішньому ринку», - процитувала прес-служба директора з регуляторно-правового забезпечення «Київстар» Андрія Осадчука.

Такої ж думки дотримуються і в компанії «Астеліт» (ТМ life:)).

«Валютні ризики передбачені у річному операційному плані компанії та фактично ніколи не відображаються на абонентах», - повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожІмпортні товари в Україні можуть подорожчати через валютні коливання

Згідно з повідомленням, ризики збільшення тарифів можливі тільки на послуги, у собівартості яких є валютна складова, тобто на послуги роумінгу та міжнародні дзвінки.

На думку учасників ринку телекомунікацій, більший вплив на можливе зростання роздрібних цін на послуги мобільного зв'язку може мати збільшення фіскального навантаження на учасників ринку з боку держави.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%. Експерти висловлювали думку, що призвело до подорожчання загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

5 лютого на відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., і, таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

З 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара буде встановлюватися на підставі середньорічного курсу на міжбанківському ринку.