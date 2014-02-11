До держбюджету з початку року надійшло 5,456 млрд грн від запозичень

За інформацією Держказначейства, тимчасовий щомісячний розпис фінансування загального фонду держбюджету на січень-лютий передбачає залучення позик на 19,732 млрд грн, тобто до кінця місяця в рамках бюджету допустимо залучити 14,276 млрд грн (1,67 млрд дол. за поточним курсом НБУ).

Витрати на погашення державного боргу з початку року становили 7,565 млрд грн, що на 7,055 млрд грн менше передбачених розписом 14,620 млрд грн. Витрати з обслуговування державного боргу становили 3,536 млрд грн, що на 2,326 млрд грн менше передбачених розписом 5,862 млрд грн.

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Також повідомляється, що погашення держборгу і сплата відсотків у 2014 році здійснюються своєчасно згідно з графіком Міністерства фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31% - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті), за січень-грудень 2013 року - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Закон «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік у 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

Згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити через 26 років, у 2040 році, і найбільше навантаження в 75% платежів припадає на перші п'ять років - 2014-2018 роки.