До держбюджету з початку року надійшло 5,456 млрд грн від запозичень
Станом на 10 лютого 2014 року до державного бюджету надійшло 5,456 млрд грн від запозичень, всі кошти залучено на внутрішньому ринку, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.
За інформацією Держказначейства, тимчасовий щомісячний розпис фінансування загального фонду держбюджету на січень-лютий передбачає залучення позик на 19,732 млрд грн, тобто до кінця місяця в рамках бюджету допустимо залучити 14,276 млрд грн (1,67 млрд дол. за поточним курсом НБУ).
Витрати на погашення державного боргу з початку року становили 7,565 млрд грн, що на 7,055 млрд грн менше передбачених розписом 14,620 млрд грн. Витрати з обслуговування державного боргу становили 3,536 млрд грн, що на 2,326 млрд грн менше передбачених розписом 5,862 млрд грн.
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Також повідомляється, що погашення держборгу і сплата відсотків у 2014 році здійснюються своєчасно згідно з графіком Міністерства фінансів України.
Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31% - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті), за січень-грудень 2013 року - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.
У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.
Закон «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік у 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.
Згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити через 26 років, у 2040 році, і найбільше навантаження в 75% платежів припадає на перші п'ять років - 2014-2018 роки.