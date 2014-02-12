Конгрес США підтримав законопроект про підвищення стелі держборгу

Палата представників американського Конгресу підтримала так званий "чистий" законопроект про підвищення стелі держборгу, який не містить ув'язок з іншими питаннями. Під час голосування за прийняття документа висловився 221 законодавець, проти - 201, пише ИТАР-ТАСС.

Демократи змогли прийняти законопроект завдяки підтримці 28 опонентів, які проголосували за нього. Водночас 199 республіканців і два члени демократичної фракції висловили незгоду з документом.

Аналітики відзначають, що голосування відбулося трохи більше ніж за два тижні до крайнього терміну, який позначив міністр фінансів США Джейкоб Лью. Раніше він попереджав, що його відомство завдяки прийняттю виняткових заходів зможе здійснювати подальше фінансування роботи уряду до 27 лютого, після чого в країні може настати технічний дефолт.

З кінцем робочого дня 7 лютого в США закінчився той термін, протягом якого Конгрес дозволив уряду проводити запозичення без оглядки на стелю держборгу. Якщо раніше цей стеля становив близько $16,7 трлн, то тепер оцінюється приблизно в $17,2 трлн.

Як очікується, прийнятий палатою представників законопроект тепер надійде на розгляд сенату Конгресу США. Лідер сенатської демократичної більшості Гаррі Рід вже висловив впевненість, що документ підтримають настільки швидко, наскільки це можливо".

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