Експерти назвали причини високих кредитних ставок в Україні

Для зниження кредитних ставок технічному уряду потрібно створити альтернативні інструменти і ринки для банків. Вони дозволять банкам покривати втрати від низьких відсоткових ставок і низькодохідних продуктів. Таку думку висловив експерт UniCredit Bank Тантелі Ратувухері, пише ZN.UA.

"Доки в Україні перелік послуг та напрямки застосування банківських ресурсів можна перерахувати на пальцях однієї руки, поки банки змушені будуть пробувати вичавлювати максимум з цієї вузької групи продуктів і послуг, ставки за кредитами будуть високі", - вважає аналітик.

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Ще однією причиною високих кредитних ставок начальник відділу аналізу і досліджень Райффайзен Банку Аваль Дмитро Сологуб називає завищені ставки за депозитами. Депозитні ставки, за його словами, поки що тримаються на високому рівні через високу інфляцію та постійне очікування падіння курсу гривні. Незважаючи на це, протягом останнього року ставки знижувалися. І перспектива подальшого зниження залишається.

Також в Україні висока відсоткова маржа банків. Це відображення високих ризиків банківської діяльності, рівень яких може регулювати НБУ. "Мова йде про кредитний ризик - значний розмір простроченої заборгованості та ризик ліквідності - відсутність чіткого механізму рефінансування банків з боку НБУ", - пояснив Сологуб.

Зниження вартості кредитів можливе і через зниження податкового пресу. "Адже поки підприємці, а також банківська система, будуть платити численні і дорогі податки та інші необґрунтовані побори, вартість фінансових ресурсів буде високою", - вважає Ратувухері.

І, нарешті, здешевлення кредитів передбачає зниження ставок рефінансування та облікової ставки національного банку, а також пом'якшення монетарної політики. "Однак, без забезпечення макрофакторів економіки і фінансів, ці заходи, як ми бачили вже в останній рік, слабо працюють", - резюмував Ратувухері.

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