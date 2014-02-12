Ештон заявила про необхідність пропаганди переваг «Східного партнерства»

Головам МЗС та офіційним делегаціям країн Євросоюзу, а також членам Європарламенту необхідно проводити дипломатичні переговори з метою пропаганди переваг програми "Східне партнерство" для Грузії та Молдови, з якими ЄС влітку цього року має намір підписати угоди про асоціацію, що передбачають створення зони вільної торгівлі.

Про це заявила верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Нам необхідно вести роз'яснювальну роботу з представниками громадянського суспільства, бізнесу та місцевої влади, щоб вони усвідомили переваги, які несуть ці угоди для бізнесу, економічної діяльності і суспільства загалом", - сказала Ештон, виступаючи перед членами комітету Європарламенту у закордонних справах.

Ініційована програма ЄС "Східне партнерство" передбачає політичне та економічне зближення з шістьма колишніми республіками СРСР - Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.

Україна призупинила переговори про укладення угоди про асоціацію з ЄС за кілька днів до саміту "Східного партнерства" у листопаді 2013 року у Вільнюсі, де планувалося підписати цей документ.