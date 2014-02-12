Долар на міжбанку піднявся до 8,8 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,7000/8,8000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2504/33, котирування з євро-гривні пішли вгору - 11,8565/11,9945. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3626/28 (вівторок - 1,3670/72).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4900/8,5500, до 12:00 ціни зросли до 8,6200/8,6400. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,6000/8,6300.