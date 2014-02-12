Ситуація на валютному ринку керована і контрольована - Арбузов

Уряд України контролює ситуацію на валютному ринку. Про це, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, заявив виконуючий обов'язки прем'єр -міністра України Сергій Арбузов.

«На сьогодні ситуація на валютному ринку керована і контрольована. Курс може коливатися в обидві сторони. Це абсолютно нормальна ринкова ситуація. НБУ зі свого боку стримує надмірне коливання і спекуляції», - зазначив він.

Також Арбузов підкреслив, що НБУ посилив контроль і моніторинг за станом валютного ринку для зниження спекулятивного попиту.

«Шкода, що люди, які піддалися негативним настроям, отримали збитки від операцій з валютою. Надмірна реакція на будь-які події в країні завжди була на руку тільки спекулянтам», - підкреслив в.о. прем'єр -міністра.

За його словами, вплив політичної нестабільності на економіку зараз дещо зменшилася і тому не зовсім зрозуміло зниження кредитних рейтингів України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 855.0700 (на 11 лютого - 855.3200), 100 EUR - 1169.3937 (на 11 лютого - 1166.4854), 10 RUR - 2.4574 (на 11 лютого - 2.4604).

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Курс гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала лише на 2%. Експерти висловлювали думку, що призвело до подорожчання загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

5 лютого до відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 року.

6 лютого Нацбанк вперше за останні півтора року переглянув офіційний курс гривні щодо долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол.

З 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні щодо долара буде встановлюватися на підставі середньорічного курсу на міжбанківському ринку.

Також Нацбанк з 7 лютого ввів тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти.

За інформацією НБУ, обмеження носять тимчасовий і виключно випереджальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.