Міндоходів збільшило видачу ключів електронного цифрового підпису у 5 разів

Міністерство доходів і зборів України в січні 2014 року збільшило у 5 разів, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість виданих ключів електронного цифрового підпису - до 430,7 тис., повідомила УНІАН прес-служба Міндоходів.

За даними відомства, у січні зросла кількість клієнтів Акредитованого центру сертифікації ключів - до 159 тис. осіб проти 51 тис. платників у січні 2013 року.

У Міндоходів також повідомили, що в січні клієнтами центру стало 122 тис. фізичних осіб - підприємців і громадян. За перший місяць року їм видали 265 тис. електронних ключів. При цьому юридичних осіб налічується значно менше - 36,7 тис., які в січні отримали 165,7 тис. ключів.

Як повідомляв УНІАН, Акредитований центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. Видача і генерація ключів є безкоштовною. Щодня центр може видавати до 2 тис. ключів електронного підпису. Витрати на створення центру становили 1,5 млн грн.

При цьому з 1 листопада 2013 року Міндоходів продовжило термін дії електронних ключів, які видаються акредитованим центром сертифікації ключів, до двох років. З 27 листопада 2013 року Міндоходів надає послугу пакетного прийому звітності в електронному вигляді. Отримати ключ цифрового підпису можна у будь-якому Центрі обслуговування платників, незалежно від місця реєстрації особи.

Електронна звітність не потребує дублювання на паперових носіях, гарантує автоматичну перевірку документів на наявність помилок і істотно скорочує терміни проведення перевірки правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ.