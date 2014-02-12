Кабмін може зберегти податкові пільги для пріоритетних інвестпроектів

Міністерство доходів і зборів спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України повинні найближчим часом вивчити можливість всеосяжного використання режиму пільгового оподаткування стосовно інвестиційних проектів у пріоритетних галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення дав виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов керівникам Міндоходів і Мінекономрозвитку.

«Доручаю міністрові економічного розвитку і торгівлі і міністрові доходів і зборів вивчити можливість поглиблення використання податкових пільг у проектах пріоритетних галузей. Крім того, необхідно продумати додаткові інструменти стимулювання інвестицій», - сказав Арбузов.

Як додаткові стимули залучення інвесторів Арбузов назвав підвищення прозорості податкової політики. «Це оптимізація структури податків і підходів до їх адміністрування, а також зменшення кількості звітності і адміністративного навантаження на платників податків. Доручаю главі Міндоходів проаналізувати це питання», - сказав Арбузов.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року міністр доходів і зборів Олександр Клименко наголошував, що збереження податкових пільг безпосередньо залежить від ефективності цього механізму з погляду стимулів розвитку тих чи інших галузей. На думку міністра, бізнес все частіше був готовий відмовлятися від пільг в обмін на прозорість і стабільність державної політики.

У вересні заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський повідомляв, що Кабінет міністрів України планує в 2014 році зберегти обсяг пільг, що надаються суб'єктам господарювання у вигляді преференції, на рівні 2013 року, а саме – близько 67 млрд грн.

На початку листопада 2013 року Президент України Віктор Янукович визначив Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідальним за затвердження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання державної підтримки.