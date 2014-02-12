У Кабміні запевнили, що з розумінням ставляться до обережності інвесторів

Про це в ході засідання Кабінету Міністрів України заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов.

«Хочу запевнити, що незалежно від розвитку політичної ситуації, права інвесторів надійно захищені чинним законодавством України. Ми робимо все можливе, щоб гарантувати інвесторам захист їхніх прав, недоторканність бізнес-активів, сприятливі умови для розвитку бізнесу», - підкреслив він.

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При цьому Арбузов зазначив, що уряд з розумінням ставиться до обережності інвесторів по відношенню до України.

В.о. прем'єр-міністра пояснив, що бізнес не любить політичної невизначеності, яка не дозволяє планувати довгострокові стратегічні проекти.

У зв'язку з цим він доручив міністру економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову і міністру доходів і зборів Олександру Клименку розробити заходи щодо поглиблення використання інвесторами податкових пільг для проектів у пріоритетних галузях економіки.

Читайте такожЯнукович розширив повноваження АрбузоваКрім того, Арбузов зазначив необхідність пошуку додаткових інструментів стимулювання інвестицій, а також оптимізації структури податків і підходів до їх адміністрування.

Крім того в.о. прем'єр-міністра поскаржився, що окремі рейтингові агентства знизили суверенні рейтинги України.

«Разом з тим об'єктивних економічних підстав для істотного зниження довіри до України немає», - переконаний Арбузов.