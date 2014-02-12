Долар на міжбанку на 12:00 впав до 8,68 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,7000/8,8000, до 12:00 ціни впали 8,6600/8,6800, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2504/33, до 12:00 ціни знизилися 0,2489/95. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 34.7850 (+0.0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3626/28, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,8565/11,9945, до 12:00 ціни пішли вниз 11,8130/11,8440.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,6000/8,6300 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,7585/11,8035 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2472/0,2485 грн/рубль.