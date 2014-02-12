Експерт розповів, звідки Мінфін бере гроші для обслуговування боргів

Низька активність Міністерства фінансів щодо залучення нових позик підтверджує, що Мінфін використовує для обслуговування колишніх боргів резервні кошти, зокрема кошти з валютних рахунків уряду, доходи держбюджету і відрахування від Національного банку, прокоментував УНІАН старший аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович.

Експерт зазначив, що з початку року Мінфін залучив до держбюджету тільки 6,69 млрд грн, тоді як за цей період було виплачено 7,35 млрд грн на рахунок погашення внутрішнього боргу. Крім того, за оцінками експерта, сьогодні ще має бути виплачено 2,23 млрд грн тільки за погашення, а загальна потреба Мінфіну в коштах становитиме близько 2,72 млрд гривень у зв'язку з майбутніми великими виплатами.

«Оскільки ці виплати вже вкотре не рефінансуються, це означає, що Мінфін використовує резервні кошти, серед яких можуть бути кошти з валютних рахунків, доходи бюджету або відрахування від НБУ щодо перевищення доходів над його витратами», - вважає Котович.

Експерт також зазначив, що відсутність попиту на гривневі ОВДП можна пояснити низьким рівнем ліквідності та високою вартістю ресурсів на ринку, і з цих причин дохідність ОВДП на вторинному ринку істотно зросла. «У ситуації, коли гривневі ОВДП котируються з прибутковістю вище 20%, цілком резонно навіть не брати участі у розміщеннях, адже ймовірність того, що попит буде задоволений, мінімальна», - пояснив він.

Що стосується валютних ОВДП, то низький попит на них, на думку експерта, обумовлений обмеженою можливістю купівлі валюти на ринку, зокрема для придбання нових ОВДП.

«Не можна виключати того, що попит на 5-річну облігацію на останньому аукціоні був з підтримкою вітчизняного QE, і покупці отримають підтримку від НБУ з використанням одного з можливих механізмів», - резюмував Котович.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України, після невдалого позапланового аукціону з розміщення ОВДП 6 лютого, 11 лютого залучило до держбюджету 1,151 млрд грн. Усі кошти, залучені в національній валюті в результаті розміщення 5-річних ОВДП під 14,25% річних за двома поданими заявками.

Станом на 10 лютого, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,731 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 147,698 млрд грн, у власності банків - 80,325 млрд грн, нерезидентів - 12,935 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 10 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 5,456 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 7,565 млрд грн на обслуговування держборгу - 3,536 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.