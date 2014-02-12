Нацбанк Білорусі зберіг ставку рефінансування на рівні 23,5%

У Білорусі ставка рефінансування в лютому збережеться на рівні 23,5% річних.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації і громадських зв'язків Нацбанку Білорусі, таке рішення прийнято правлінням Національного банку Білорусі.

«За даними Національного статистичного комітету, індекс споживчих цін у січні 2014 року становив 1,6%. Збереження поточного рівня ставки рефінансування підтверджує антиінфляційну спрямованість грошово-кредитної політики», - йдеться в повідомленні.

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У Нацбанку Білорусі також зазначили, що у 2014 році буде щомісяця розглядатися питання про рівень ставки рефінансування з урахуванням фактичної та прогнозної динаміки інфляції та макроекономічної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, нинішня ставка рефінансування залишається незмінною з липня 2013 року. Нацбанк Білорусі протягом березня-червня 2013 року знизив ставку рефінансування з 30% до 23,5%. Між тим у липні Нацбанк оголосив про відтік рублевих вкладів фізосіб з банківської системи і припинив зниження ставки рефінансування.

До кінця 2013 року планувалося, що ставка рефінансування у Білорусі становитиме 13-15% річних.