Долар на закритті міжбанку піднявся до 8,78 грн

На міжбанківському валютному ринку України в середу, 12 лютого, торги доларом США відкрилися котируваннями 8,7000/8,8000, на 12:00 ціни впали до 8,6600/8,6800. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,7200/8,7800, повідомляє Інтербізнесконсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8565/11,9945, на 12:00 ціни пішли вниз до 11,8130/11,8440. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 11,8355/11,9210.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2504/33, на 12:00 ціни знизилися до 0,2489/95. На закриття торгів котирування відкотилися до рівня 0,2500/07. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,7850 (+0.0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3626/28, а на 15:00 упали до 1,3576/78.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4900/8,5500, на 12:00 ціни зросли до 8,6200/8,6400. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,6000/8,6300.