В Україні знизилася грошова маса та монетарна база

В Україні у січні поточного року грошова маса знизилася на 1,8% - до 892,7 млрд грн, монетарна база - на 4,1%, до 294,6 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«У січні традиційно для першого місяця року відбулося зниження обсягу готівки поза банками – на 0,8%, до 235,9 млрд грн, що разом із зростанням коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в 2,7 разу (до 4,7 млрд грн) і зниженням коштів на депозитних рахунках привело до зниження грошової маси на 1,8% - до 892,7 млрд грн. Обсяг монетарної бази за цей період скоротився на 4,1% - до 294,6 млрд грн», - йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк зазначає, що в січні спостерігалося традиційне для початку року зниження ділової активності з відповідним уповільненням динаміки грошово-кредитного ринку. Водночас, на тлі зниження вартості ресурсів на всіх сегментах ринку відбулося зростання залишків по кредитах, наданих фізичним особам у національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у 2013 році прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

