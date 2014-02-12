Українцям час звикати до постійних змін курсу гривні - аналітик

Таку думку висловив фінансовий аналітик Мар'ян Заблоцький.

Він зазначив, що відмовившись від фіксованого курсу долара, НБУ не тільки заощадить свої резерви, але і виконає одну з ключових вимог Міжнародного валютного фонду. Фінансист проаналізував наслідки нової валютної політики НБУ.

«Обмінний курс гривні буде постійно, і часом досить відчутно, змінюватися від одного дня до іншого. Тому перед купівлею валюти або її продажем слід перевірити, який обмінний курс склався на міжбанківському ринку протягом дня. Справа в тому, що курс готівкової валюти в обмінниках встановлюється за результатами обмінного курсу, що склався в попередній день на міжбанківському ринку. Протягом дня банкам заборонено змінювати готівковий курс в касах банків. Тому цілком імовірна ситуація, коли, наприклад, за день долар на міжбанку істотно подорожчав, тому завтра готівкові долари можна буде продати в касі за більш вигідним курсом», - пояснив Заблоцький.

Він прогнозує, що ціни на валюту в різних банках також будуть істотно відрізнятися, оскільки вартість долара в касі встановлюється на основі курсових очікувань та прогнозів окремих працівників банків, що вносить «людський фактор» в курсоутворення. Також на думку аналітика, істотно збільшиться різниця між курсами купівлі та продажу валют, оскільки в неї банки будуть закладати власні ризики.

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«Раніше різниця між ціною купівлі та продажу доларів була символічною, переважно всього 0,5 %. В майбутньому ця різниця зросте приблизно в чотири рази до 2%. Банки не будуть знати завтрашній курс, тому при операціях з населенням будуть себе перестраховувати і ставити більш широкий діапазон на покупку та продаж валюти», - вважає Заблоцький.

Нові реалії валютного ринку, на думку аналітика, будуть сприяти відмови українців від зберігання заощаджень у валюті, що сприятиме дедоларизації економіки. Фінансист зазначив, посилаючись на досвід зарубіжних країн, де існує значний спред між курсами покупки і продажу, така ситуація знижує мотивацію людей купувати валюту для зберігання заощаджень.