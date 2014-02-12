Обсяг коррахунків банків у січні знизився на 25%

Обсяг кореспондентських рахунків українських банків в січні 2014 року знизився на 25,4% - до 24,7 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг коррахунків банків у Національному банку України за місяць зменшився на 25,4% - до 24,7 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками на 1 лютого 2014 роки згідно із встановленими нормативами, склав 27,1 млрд грн, з яких на окремий рахунок в Нацбанку було перераховано 10,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні регулятора.

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