Депозити населення скоротилися вперше за два роки

Обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, у тому числі в національній валюті - на 2,4%, в іноземній - на 2,1%, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Загальний обсяг залишків банківських депозитів у січні зменшився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, у тому числі в національній валюті - на 2,4%, в іноземній валюті - на 2,1%. За місяць кошти на депозитних рахунках юридичних осіб скоротилися на 4,9% - до 220,1 млрд грн, фізичних осіб - на 0,9%, до 433,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні регулятора.

Скорочення обсягу депозитів відбулося вперше з жовтня 2013 року коли депозити зменшились за рахунок зменшення коштів юридичних осіб, в той час як зниження депозитів фізичних осіб останній раз спостерігалося більше двох років тому в листопаді 2011 року.

За інформацією НБУ, загальний обсяг залишків за кредитами знизився на 0,8% - до 897,6 млрд грн, в т.ч. в національній валюті - на 0,2%, в іноземній валюті - на 1,9%. Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, знизилися на 0,9% - до 710,1 млрд грн, фізичним особам - на 0,5%, до 187,5 млрд грн при незначному їх зростання в національній валюті на 0,2%.

Також повідомляється, що середньозважена ставка за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам в нацвалюті, знизилася до 15,12% до 17,47% річних у грудні 2013 року, в іноземній валюті - до 8,59% з 8,74%. Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті знизилася до 11,67% з 12,73%, в іноземній валюті - до 5,92% з 6,41%.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні обсяг депозитів у банках України зріс на 16,7 млрд грн, або на 2,6%, в т.ч. депозити в гривні зросли на 4,9% (з початку року - на 31,6%), в іноземній валюті - скоротилися на 1,1% (з початку року - на 1,2%). Зростання депозитів у грудні відбулося за рахунок приросту коштів юридичних осіб на 7,1% (з початку року - на 13,3%) - до 228,8 млрд грн, фізичних осіб - на 0,3% (з початку року - на 19,5%) - до 437,2 млрд грн.

У грудні середньозважені ставки за депозитами в національній валюті зросли на 2,6 в.п. - до 12,73%, в іноземній валюті - на 0,29%, до 6,41%.

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