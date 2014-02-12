Нацбанк встановив курс гривні до долара вище середньоринкового
Національний банк України залишив без змін офіційний курс гривні до долара
Національний банк України залишив без змін офіційний курс гривні до долара на завтра, на рівні 8,5507 грн/дол., у той час як долар на міжбанківському ринку сьогодні подорожчав майже на 1%, повідомляється на сайті регулятора. За інформацією Нацбанку, середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України за підсумками сьогоднішнього дня склав 8,6178 грн/дол, тобто долар на міжбанку в порівнянні з вчорашнім днем подорожчав майже на 7 копійок, або на 0,78%.
У той же час офіційний курс, встановлений на завтра, залишається на рівні середньозваженої вартості долара на міжбанківському ринку за вчорашній день - 8,5507 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 7 лютого встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 8,7080 грн/дол. при цьому перегляд офіційного курсу було проведено вперше за останні півтора року.
Також з 7 лютого Нацбанк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара має встановлюватися на підставі середньорічного курсу на міжбанківському ринку.
Починаючи з 7 лютого офіційний курс переглядався Нацбанком щодня і встановлювався на рівні середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.
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