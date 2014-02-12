Нацбанк встановив курс гривні до долара вище середньоринкового

Національний банк України залишив без змін офіційний курс гривні до долара на завтра, на рівні 8,5507 грн/дол., у той час як долар на міжбанківському ринку сьогодні подорожчав майже на 1%, повідомляється на сайті регулятора. За інформацією Нацбанку, середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України за підсумками сьогоднішнього дня склав 8,6178 грн/дол, тобто долар на міжбанку в порівнянні з вчорашнім днем подорожчав майже на 7 копійок, або на 0,78%.

У той же час офіційний курс, встановлений на завтра, залишається на рівні середньозваженої вартості долара на міжбанківському ринку за вчорашній день - 8,5507 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 7 лютого встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 8,7080 грн/дол. при цьому перегляд офіційного курсу було проведено вперше за останні півтора року.

Також з 7 лютого Нацбанк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара має встановлюватися на підставі середньорічного курсу на міжбанківському ринку.

Починаючи з 7 лютого офіційний курс переглядався Нацбанком щодня і встановлювався на рівні середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

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