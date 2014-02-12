НБУ відновив купівлю-продаж держоблігацій через механізм двостороннього котирування

У січні Національний банк України, вперше з жовтня 2012 року, відновив практику купівлі-продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, повідомляється на сайті регулятора.

«У січні Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, в рамках якого було продано державних облігацій України на загальну суму 1,0 млрд грн (за номінальною вартістю), придбано - на загальну суму 0,75 млрд грн», - йдеться в повідомленні НБУ.

За інформацією на сайті регулятора, востаннє такі операції проводилися НБУ в жовтні 2012 року.

Як прокоментував УНІАН старший аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович, такий механізм регулятор використовує для оперативного управління ліквідністю на грошовому ринку. «22 січня НБУ шляхом продажу облігацій вилучив з ринку зайву ліквідність на 1 млрд грн, внаслідок чого залишки на коррахунках банків знизилися, а з 28 до 30 - частково повернув», - пояснив Котович.

Також Нацбанк повідомив, що в січні на первинних аукціонах з розміщення ОВДП розміщувалися облігації в національній валюті і доларах США, внаслідок чого до держбюджету надійшло 3,7 млрд грн і 0,2 млрд дол.

Нацбанк за цей період придбав ОВДП на 2,5 млрд грн (за номінальною вартістю), операції з продажу облігацій зі свого портфеля НБУ не проводив.

Середньозважена доходність ОВДП на первинному ринку в січні становила 12,23% у національній валюті і 5,00% у доларах США.

Погашення і сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який у січні становив 6,6 млрд грн, у т.ч. за основним боргом - 4,5 млрд грн, за виплатою доходу - 2,1 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Нацбанк не проводив купівлю-продаж держоблігацій через механізм двостороннього котирування, в 2012 році за такими операціями регулятор придбав держоблігації на суму 2,45 млрд грн, продав - на 1,9 млрд грн.

Міністерство фінансів України у 2013 році розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 65,2 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ), що в 1,6 раза перевищує обсяги 2012 року.

У результаті проведених аукціонів з розміщення ОВДП у грудні до держбюджету надійшло 7,7 млрд грн, 0,7 млрд дол. і 0,05 млрд євро (всього у 2013 році - 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро).

Середньозважена доходність ОВДП на первинному ринку в грудні становила в національній валюті 13,78% річних, у доларах США - 6,24%, в євро - 4,80% (всього за 2013 рік - 12,96%, 7,63% і 4,80% відповідно).

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