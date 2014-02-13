Сенат США схвалив підвищення межі держборгу на рік

Законопроект, на якому наполягала адміністрація президента США Барака Обами, підтримали 55 сенаторів, 44 виступили проти.

Читайте такожКонгрес продовжив фінансування уряду США до 18 січня

Читайте такожLenta.ru

Читайте такожОбама підписав видаткову частину бюджету США на два роки

На початку жовтня 2013 року діяльність більшості американських держустанов була тимчасово припинена через те, що законодавцям не вдалося вчасно узгодити фінансування уряду на новий фінансовий рік. Республіканці вимагали скоротити витрати на ініційовані президентом соціальні статті. Тимчасову компромісну бюджетну угоду було прийнято тільки 17 жовтня: за попередніми оцінками, час простою обійшовся американському бюджету в 24 мільярди доларів.